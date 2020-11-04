美國大選前一交易日，市場預期將會避免延遲或有爭議的結果，系統性風險降低，買盤湧入，終場美股四大指數呈現全面上漲，漲跌幅介於+1.78%至+2.06%，其中道瓊指數最為強勢，台積電ADR上漲2.31%，聯電ADR上漲3.07%。

量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為12,400點附近，上檔壓力為13,000點附近。

（3）、技術指標：日KD向下開口收斂，提防短線震盪幅度會加劇。

周二櫃買指數上漲0.87%，收在162.65點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

觀盤重點：美國總統將在周三投票結束開票，市場樂觀預期不致出現系統性風險，全球股市出現強彈，由於周三台股交易時段將陸續開票，我們認為周三盤中行情波動將放大，投資人在操作上切勿過度追高殺低，靜待選舉結果出爐後，再逢低增加持股。選股方向可留意蘋概、IC設計、生技、造紙、二線塑化、內需。

(時報資訊)