關於美國政府於美東時間（3）日知會美國國會，發出對我國「MQ-9B無人機」軍售通知，總統府發言人張惇涵表示，該項裝備因應我國軍戰略與防衛需求，將有效提升國軍全時段監偵能力，並加速提升不對稱戰力，強化自我防衛能量。

美國在總統大選前夕，美國防安全合作署（DSCA）當地時間3日發布新聞稿，指美國務院已經批准售台4架可裝配武器的MQ-9B衛士無人機，外加2座固定地面控制站、2座移動控制站等，總金額約6億美元。該對台軍售成為美國總統川普上任以來第10度重大軍售案。

關於美國政府於美東時間（3）日知會美國國會，發出對我國「MQ-9B無人機」軍售通知，總統府發言人張惇涵表示，這是美國政府於兩週內第三度提供我國重要防衛性武器，對於美國政府基於《臺灣關係法》，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，我國政府再次表達誠摯感謝。

張惇涵表示，該項裝備也因應我國軍戰略與防衛需求，將有效提升國軍全時段監偵能力，並加速提升不對稱戰力，強化自我防衛能量。台灣也會在既有互動合作的基礎上，持續鞏固深化台美關係，並持續與美國及理念相近國家深化合作，持續為區域和平穩定貢獻良善力量。

(中時 )