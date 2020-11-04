疫情加速老舊飯店退場，擁有56年歷史的台北國賓飯店確定「打掉重練」，昨日（3日）董事會通過提出危老改建申請，力拚今年底前完成設計案並送件，這是繼六福客棧後，第2家上市櫃飯店集團旗下飯店停業全面改建。

台北國賓於1964年開幕，是全台第1家民營五星級飯店，過往雖經多次改裝，但受限於舊有規格，硬體競爭力多所不足，加上這波疫情導致外籍旅客不來，重挫住房率，讓國賓飯店母公司仰德集團決定加速重建腳步。

在台北國賓本館確定重建前，大樓後隔著巷子的原員工宿舍與烘焙場的老舊公寓，已先提出危老改建申請，吹起全面改建號角，讓台北國賓改建成為定局，未來將以「飯店＋豪宅」的概念，啟動整體開發計畫。

國賓總經理謝漢章日前表示，走都更程序不是5年就是10年，曠日廢時，台北國賓沒有要走都市更新，會採取直接改建。昨日董事會通過此案後，還有一連串的規畫與調整，但希望趕在今年底前完成設計案並送件。

飯店同業分析，國賓歷史悠久，疫情爆發前客源穩定，但真的「太舊了」，怎麼改都受限，選在此時啟動危老改建，雖然4到5年後才完工，但與其空著房間等無人，不如趁此機會改頭換面。

飯店業者認為，雖然國賓住房慘澹，但旗下有A cut牛排館等知名餐廳，生意不錯，能藉餐飲彌補流失的住房業務，不過考量《危老重建條例》申請條件寬鬆，加上跨境旅遊短期難以回復，權衡利弊仍決定改建。

國賓此次啟動危老重建，是仰德集團與國賓飯店董事長許育瑞兼任執行長，全面掌管投資開發與營運管理以來的最重大決定，未來將與國賓地產開發公司聯手推動台北國賓的危老改建作業。

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(中時新聞網)