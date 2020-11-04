64歲「補教名師」高國華9年前三婚「補教天后」陳子璇，今(4日)週刊爆料高國華被直擊疑帶濃妝妹回家，對和陳子璇分隔兩地的婚姻掀起波瀾，但當事人先前回應只是多年老友。而高國華和陳子璇新婚之初常曬甜蜜，夫妻倆受訪時也不避談房事，高國華自誇性能力好，打趣說不愧住「大直」。

高國華28年前開補習班起家，1979年和台師大的班對女友何廷芳結婚，生下兩男一女，2001年離婚後改娶美女主播蔡郁璇結婚，育有一女，10年前週刊拍到高國華開車時和競爭對手補習班旗下美女老師陳子璇舌吻，婚外情曝光，與蔡郁璇簽字離婚。

2011年高國華將陳子璇扶正登記結婚，據《鏡週刊》報導，過去高國華和陳子璇常出雙入對曬恩愛，兩人不只心靈契合，也相當滿意肉體關係，高國華昔認曾和陳子璇在當年被拍到的賓士上玩過車震，證明兩人雖一個64歲、一個47歲，相差17歲，仍相當有年輕人的「性趣」。

報導更指，高國華昔誇耀那話兒驚人，用諧音哏形容因為住「大直」，兩人幾乎天天發生關係，每次時間長達兩、三小時，樂此不疲，陳子璇笑說老公說他「棋逢對手」，兩人床事太契合，「遇到妳（陳子璇）就讓我變色魔」。

(中時新聞網)