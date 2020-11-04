林心如、霍建華結婚至今4年，兩人育有一女「小海豚」，一家三口幸福模樣令人稱羨，不過人紅是非多，夫妻倆近來屢傳婚變傳聞，甚至爆出兩人已分居、鬧離婚，不過日前兩人參加陶晶瑩的生日宴會後，一個動作似乎直接打臉傳聞。

日前林心如和霍建華被直擊在街頭大吵不歡而散，接著林心如還被抓包刪掉與霍建華的恩愛照，一度引發熱議，根據《鏡週刊》報導，林心如與霍建華屢傳婚變，如今還傳出分居傳言有2版本，一個就是林心如拍完新戲下工後，會返回新住處，並獨自照料女兒生活起居，而霍建華則是住在距離新家7公里遠處，另一個傳言則是兩人到了在吵離婚的階段，不過夫妻倆對此傳聞則懶得回應。

不過上個月底，林心如與霍建華合體出席陶晶瑩生日宴會後，只見霍建華下了計程車腳步有些不穩，林心如則是從後一把挽住老公的手臂，夫妻倆就這樣勾手散步回家，似乎也間接破除婚變傳言。

除了婚變之外，林心如也一直被傳出懷有身孕，她之前則是無奈自嘲「離婚怎麼會懷孕」，對於有酸民在她的臉書留言「期待婚姻失敗收場中」，她則是罕見回應：「勸你做人善良點，口德很重要！太閒的話可以去念經」，言語中透露著些許無奈。

(中時新聞網)