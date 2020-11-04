美國總統大選戰況激烈，新任總統是誰即將揭曉。中山大學政治研究所教授廖達琪表示，總統蔡英文上任後與民主黨及拜登經營較淺，現在也很擔心「押錯寶」，故上週六那場國安高層會議，將台灣執政黨位置「重新平衡」，必是一大重點；廖更直言，這場高層會議，相信也在尋找、聯繫拜登的窗口。

蔡英文召開國安高層會議，強調台美關係是外交工作重中之重，無論大選結果如何，台灣持續與美國共和黨、民主黨的經營是不會變的，同時爭取美國對台灣與台灣民主跨黨派的支持，更是推動台美關係的首要目標。

廖達琪表示，蔡英文上任後與民主黨及拜登關係較疏遠，據了解就連駐美代表蕭美琴想找拜登也不容易；何況，一但拜登勝選，全世界的人都想去和民主黨及拜登互動，就像當年川普勝選，位於紐約市的川普大樓就成全球政要「朝聖地」，大家的想法都是一樣的。廖分析，蔡政府當前「試圖平衡」的做法是對的，因為拜登畢竟有勝選機率。

此外廖達琪強調，即便川普連任，對台政策是否持續也是個問號。她認為川普連任後，美中關係會趨向和緩，而台灣的利用價值也將下降，這是台灣政府必須要思考的問題。

(中時新聞網)