周二美國大選日美股以大漲做收，投資人押寶選舉結果不需延長程序就能拍板確定，進而就更多財政激勵措施迅速達成協議。

民主黨總統候選人拜登在全國民調中持續領先共和黨現任總統川普，提高了對決定性結果與選後激勵方案的憧憬。部分分析師表示，美股大漲，亦反映了上周暴跌後的反彈。標普500指數上周創下逾7個月來最大單周百分比跌幅。

嘉信理財（Charles Schwab）交易與衍生品部門副總裁Randy Frederick表示，市場反應顯示，投資人認為很快就能得到明確的結果。但如果最終的局面是訴諸法庭，那麼市場將陷入動盪一段時間。

周二收盤，道瓊工業平均指數大漲554.98點或2.06%，為27,480.03點，尾盤一度大漲逾700點。

標準普爾500指數收漲58.92點或1.78%，為3,369.16點，創下美國總統大選日的次佳記錄。

那斯達克綜合指數漲202.96點或1.85%，為11,160.57點。

標普11大類股中，僅能源股收黑，下跌0.75%。金融股與非必需消費品類股漲逾2%，標普銀行股分項指數站上一周多來新高。

工業股大漲2.91%，表現最佳。開拓重工收漲2.71%，漢威聯合 （Honeywell）收漲3.25%。

沃爾格林（Walgreens Boots Alliance）勁揚逾4%，帶動道瓊指數上揚。摩根大通與高盛分別漲3.4%與4.1%，亦為道指帶來提振。

用來衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數（VIX）大跌4.26%，收在35.55點，盤中觸及一周低點。

(時報資訊)