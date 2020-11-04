DRAM廠南亞科(2408)2020年10月自結合併營收為47.98億元，為八個月以來低點，較上月減少13.5%，較去年同期增加6.10%。南亞科於上季法說會預期第4季市場可望趨於穩定。

南亞科總經理李培瑛日前表示，第4季市場需求可望趨於穩定，預期伺服器記憶體價格可能會持續小幅下跌，但其他利基型記憶體價格將相對穩定。展望未來，DRAM供應商庫存水位處於相對低點，且明年上半年DRAM供給成長比較有限，預期明年產品價格可望相對穩定。

南亞科第2季營收見到今年高峰，今年前10月營收為510.3億元，較去年同期增加18.31%。

回顧上季，南亞科第3季稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股純益0.52元。第3季受銷售量及DRAM平均售價分別季減1%至3%影響，南亞科第3季營收153.24億元，季減約7.1%。受到平均售價下滑及匯率等不利因素影響，南亞科第3季稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股純益0.52元；前3季稅後淨利67.61億元，每股純益2.21元。

(時報資訊)