工商協進會理事長林伯豐4日在「工商早餐會」中致詞時指出，在防疫優先的原則下，爭取與疫情穩定的國家洽簽出入境互惠協議，也就是「經濟泡泡」，促進經濟復甦，並盼能檢討不合時宜的稅制。

對美國大選結果，林伯豐表示，企業也會配合政府政策，積極深化台美經貿關係。

工商協進會4日召開今年度的首次「工商早餐會」，從紓困振興、調整體質、產業提升、永續發展4個面向，提出16項提案、33點建議。

林伯豐致詞時指出，在紓困振興方面，除推動經濟泡泡外，也建議持續協助觀光旅遊相關產業度過難關。

在調整體質上，林伯豐提出三點建議，一是加速修正財政收支劃分法，檢討印花稅、娛樂稅、貨物稅等不合時宜稅制；二是鬆綁金融監管措施，放寬證券業投資參股之規定、開放境外結構型商品電子交易等；三是檢討修正「勞動基準法」有關加班時數上限及「七休一」例外規定，保持企業經營彈性。

在產業提升上，林伯豐一盼修正產創條例，延長智慧機械、5G設備投資、FinTech發展等政策及優惠年限；二望打造電動車實驗基地，推動「無軌智慧駕駛捷運電動公車」交通運輸系統；三要獎勵新創投資、鼓勵文創產業結合科技跨界加值。

在永續發展上，林伯豐指出，用電大戶條款延緩上路，研議太陽能板及風電葉片回收機制；同時，建議在開放萊豬進口後，應建置進口豬肉溯源管理系統，設立養豬損害基金；還有提供政策誘因，引導民眾及早規劃養老及長照保險機制。

(工商 )