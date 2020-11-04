鄭照新臉書發文。（摘自鄭照新臉書）

媒體揭露行政院發言人室周姓等3位幕僚，在立法院議場媒體室製作對在野黨及媒體的攻擊圖，交由網軍及綠營民代散播。國民黨文傳會副主委鄭照新一早在臉書發文，重批行政院沒時間開治安會報、食安會報，「原來都在忙這個」，要求行政院長蘇貞昌道歉，並砲轟「這種政院想收掉媒體、打壓新聞自由，不意外」、「有政府會做圖」；許多網友也紛紛酸嗆此事。

鄭照新說，行政院的幕僚竟然跑來國會作攻擊圖，發動網軍修理在野黨立委以及媒體。沒時間開治安會報、沒時間開食安會報，原來都在忙這些。你行政院長最好是不知情，蘇揆不道歉，不用進國會了！

鄭照新還以蘇內閣動輒宣傳「有政府會做事」、「有政府請安心」，酸嗆蘇內閣「有政府會做圖」、「這種政院想收掉媒體、打壓新聞自由，不意外。」

網友紛紛留言「所以說，有網軍做再爛，還是選的贏... 人民自主... 哈哈，笑話，天大的笑話」、「忘了開食安會報，忘了開治安會報，全體得了失智症嗎？都沒有人「想到」要開會？」、「只能說一個不能說的廢棄物」、「這實在是太誇張了，我們可以不要繳稅養這些官嗎？」、「國民黨不能發動倒閣，為何都沒有對策，只會凸顯執政黨無能，然後呢」、「行政院淪為膿萎會養網軍」、「老百姓稅收都拿來養這些垃圾」、「所有政府不正常的暗黑手法，都是老百姓縱容的結果而已！」、「這網軍在戰時有戰力嗎？」、「有夠爛的政府」、「人民的納稅錢是這樣花用？然後告訴人民勞保破產」、「各部會都有，說很久了……」、「綠過性病毒製造中……」、「警察：你有沒有偷東西？ 嫌疑人：沒有，沒有。」、「整個政府都在騙」、「扯 很扯 非常扯」、「現在是國民黨執政!」

(中時 )