專業散熱關鍵元件廠—安力-KY(5223)前3季稅後盈餘為2.01億元，已超越2019年全年獲利，每股盈餘為4.65元。公司布局遊戲機及車用新產品有成，隨著新產品出貨放量，安力-KY預估，明年非NB產品佔比將拉升到20%，在NB需求穩定及新產品布局發酵下，安力-KY董事長許振焜表示，樂觀看待明年營運，法人預估，安力-KY明年業績可望較今年兩位數成長，連兩年創下新高。

安力-KY深耕散熱風扇零組件領域，為同業中少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，可提供客戶精密金屬壓鑄、沖壓、CNC加工一站式整合服務，受惠於遠距生活及宅經濟需求強勁，安力-KY業績自第2季展現強勁成長力道，第3季因進入傳統旺季，營收表現亮眼，單季合併營收達6.22億元，較去年同期成長約50%，創下單季歷史新高，稅後盈餘為8500萬元，較去年同期增加約37%，單季每股盈餘為1.99元；累計前3季合併營收為14.34億元，年成長35%，稅後盈餘為2.01億元，年成長83%，已超越2019年全年獲利，每股盈餘為4.65元。

安力-KY因產品終端應用以NB居多，過去上下半年營運差異甚大，不過公司積極跨足新產品，鎖定車用、基站及遊戲機等領域佈局，目前新產品布局已開始收割，其中又以遊戲機的貢獻最為明顯，安力-KY為3家遊戲機廠散熱鰭片供應商，前9月家用遊戲機營收已達7300萬元，已佔整體營收約5%。

由於新冠肺炎疫情未止，今年家用遊戲機因宅經濟需求強勁，且日系及美系廠商皆在今年推出新型遊戲機，其中日系家用遊戲機廠因開放預購最初12小時的訂單量相當於前一代產品「12周份」的數量，於10月28日上修財測，根據過往經驗顯示，遊戲機的出貨量在新機發布後的1到2年內將大幅增長，預期新一代家用遊戲主機可以迎來龐大換機潮，安力-KY預估，明年遊戲機佔公司營收比重可望拉升到10%以上，成為推升公司未來營運成長主要動能。

除遊戲機外，終端客戶—美系電腦大廠因為遠端宅經濟需求，今年前3季訂單金額約6.5億元，較去年同期增加約為1.33億元；大陸通訊大廠訂單需求量亦快速成長，前3季訂單約9200萬元，較去年同期增加約8800萬元。

由於美系電腦大廠年底將推出採用自家晶片的新世代NB，預計可望有換機潮出現，對安力-KY今年第4季及明年上半年營運帶來支撐力。

在車用及5G部分，安力-KY有斬獲，其中車用近兩年陸續拿下Tesla內裝設備的集線器、大眾福斯及Volvo車燈壓鑄件等供應鏈，以及車載鏡頭訂單，目前Tesla已開始出貨，其他車廠客戶訂單亦將陸續出貨；至於5G部分，安力-KY已拿下日系大廠5G小基站散熱板，預估明年2月可以出貨。

今年非NB產品佔安力-KY營收比重約12%到13%，隨著新產品出貨放量，預估明年非NB產品佔比可望拉升到20%。

安力-KY日前完成發行4億元無擔保轉換公司債，募得資金將用於興建湖州廠房所需，廠房興建完成後預計將昆山廣禾之機器設備移至湖州安力新廠，用於金屬壓鑄件之生產，並設置電著塗裝之金屬表面處理產線，希望透過生產垂直整合提升公司獲利能力。

(時報資訊)