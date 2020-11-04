繼周一與周二現貨市場接連大漲之後，周二晚間美股期貨持續上揚，投資人正靜待美國總統大選結果出爐。

目前道瓊指數期貨漲264點或0.9%。標普500指數期貨漲近1%，那斯達克100指數期貨漲0.6%。

喬治亞州、印第安納與肯塔基州的投票已經在美東時間下午7時結束，賓州與佛羅里達兩大關鍵搖擺州的投票預計於美東時間下午8時結束。

因看好選舉結果不至於歹戲拖棚，周二華爾街股市全面大漲，終場道瓊指數收漲554.98點或2.06%，標普500指數勁揚1.78%，那斯達克指數收漲1.85%。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，最近股市大漲似乎是一種「情勢明朗的反彈」，投資人期待終於可以消除選舉的不確定性。

直到周二，民主黨總統候選人拜登在全國民調中仍持續領先共和黨現任總統川普，華爾街亦密切關注一些關鍵的參議員選情能否讓民主黨拿下國會兩院。投資人正押寶所謂的「藍潮」（blue wave），即民主黨贏得白宮與參議院、同時守住眾議院的完全執政優勢，以加速新財政激勵方案的通過。

(時報資訊)