美國總統大選投票4日結束，湖人球星詹姆斯(LeBron James)這次再度力挺民主黨候選人，並且加入一個2700萬美元的計畫，幫助「搖擺州」佛州的13000名罪犯出來投票。這些金額用來幫助被定罪的重罪犯繳交罰金，並資助他們投票。
美媒《商業內幕》報導，佛州在2018年允許將近170萬被定罪的刑事犯投票，只要他們有服刑就可以。先前除非政府允許，否則他們就是被剝奪了投票權。美國目前40州允許這類人投票，在此之前，佛州一些人因為被定罪過一次就終身沒有投票，這個機會讓他們找回身為國民的自尊。
當然這些出資者包括詹姆斯並沒有暗示他們要投誰，事實上NBA復賽之後許多人選擇的標語「VOTE」也只是呼籲大家出來投票，但不會說要投給誰。然而佛州這些罪犯至少80%是有色人種，74%是黑人，他們的投票傾向不問可知。
詹姆斯復賽時沒有在球衣貼上平權標語，不過他在場外出錢出力是有目共睹的。這次黃蜂老闆喬丹(Michael Jordan)也有出錢資助。不過詹姆斯在場外為黑人民權所做的努力遠超過喬丹，可說是NBA「政壇領袖」。
(中時新聞網)
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