阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團締造史上最大IPO(首次公開募股)後，先是2日創辦人馬雲等4名高層被約談、3日於陸股與港股均遭暫緩掛牌，螞蟻董事長井賢棟召集高層緊急會議，稱這是螞蟻集團和阿里巴巴史上最黑暗、最艱難2天，會議中也保守估上市時間至少要延後半年，在港所募得1.3兆港幣(約4.9兆台幣)會全數不計息退還投資人。

大陸媒體騰訊報導，井賢棟對上市仍相對樂觀，指監管單位約談主要是徵求意見，雙方溝通無問題，螞蟻須要盡快滿足監管單位的要求。他還表示，此次所募得資金會退給投資人，重新申請上市時會再次募股。螞蟻除港股外，在陸認購已破19兆人民幣，相當於去年全球第6大經濟體英國全年GDP(國內生產總值)。

根據《首次公開發行股票上市管理辦法》 第39條規定，股票發行申請未獲批准者，自中國證監會做出不予核准決定之日起6個月，可再次申請。

螞蟻在此次IPO前已經過3次融資，境外投資大咖包括GIC(新加坡政府投資公司)、馬來西亞國庫控股、加拿大養老基金、新加坡財政部100%持股的淡馬錫控股、阿布達比投資局等均在2018年就投入資金，此次公開募股在台灣包括國泰人壽、富邦人壽也獲得認購權，中國人壽未中籤，但國泰、富邦表示保證金都尚未匯出，暫無影響。

(中時新聞網)