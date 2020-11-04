外傳蘇內閣向在野黨宣戰，政院幕僚被抓包製作網軍圖卡。行政院發言人丁怡銘今天表示，政院製作的簡易圖卡，並未提供網軍使用。

丁怡銘說，外傳的報導內容有所偏頗，政院在此嚴正澄清，報導中所載周姓同仁，日常負責為政院網路新聞資訊搜集，以及參與各項政策問答圖卡、懶人包等製作。昨日周姓同仁製作相關圖卡，均為彙整正確而即時的新聞資訊，完成後也立刻提供黨團立委對外說明之用，並未提供給所謂網軍、或以錯誤訊息帶風向。

丁怡銘強調，政院給予委員之各式政策說明或是Line today 等澄清專區，向來均包含文字與簡易圖卡，內容均截自政府法令或新聞公開訊息，如同昨天相關媒體引用錯誤資訊，認為政府未開會也領錢，基於迅速於網路上澄清需求，除了以文字說明政府相關出席費沒有開會不會支出之外，周姓同仁也製作簡易圖卡提供立委澄清，相關圖卡也因此出現在幾位立委臉書上。

政院製作簡易圖卡，早在前行政院發言人Kolas Yotaka時期即已向各部宣導，要多製作圖卡及懶人包；政院幕僚開玩笑表示，若是製作「黑圖」，就不會在議場公開弄了。

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(中時 )