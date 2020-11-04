一名女幼教師，長期患有脊椎側彎宿疾，找上台中一名何姓整復師，但卻慘遭對方用手指侵犯，導致出血、發炎，她因此憤而報警，但對方矢口否認，所幸她當時存有證據，警方因此將他依妨害性自主、違反《醫師法》等罪名函送地檢署偵辦。

據《鏡週刊》報導，32歲的女幼教師長期因脊椎不適，透過朋友介紹後，找到一家位於台中一名專門替人做整復治療的何姓整復師。起初治療時，都令她舒緩筋骨之感，因而多次登門拜託何男。但就在今年6月，何姓整復師表示，若要根治脊椎問題，需由從恥骨下方2公分處的極陰穴，用按摩穴位的方式進行治療，她一開始覺得不妥，但就在何姓整復師勸誘下，褪去褲子。

過程中，她感覺到對方的手指進入她的陰道，甚至不斷地摳挖，令她相當疼痛，導致下體出血、發炎，由於她當時並未直覺自己遭受侵犯，只想向何男索取醫藥費作為賠償。事實上，何男已不只一次做出此事，過去她曾對一名女患者表示：「只有我太太不在才能做。」令太太聽聞後氣得大罵，但仍是極力相挺。對此，何男被指控「不當治療」，他則辯稱「用此方式治療，有不少女患者因此恢復健康，她們都抱著感激之情。」

女教師不滿，最後由友人陪同下，向轄區台中市警二分局報案，何男到案還大言不慚地坦承有執行「推拿極陰穴」，但他不認為猥褻，辯稱「隔著褲子進行推拿」，甚至還說道「她的身體很臭，才不想讓這女人脫衣服咧！」由於她拿出驗傷單及錄音帶，證實何男的罪證，警方認為他涉嫌犯罪事證明確，於上月初已將他函送台中地檢署偵辦。

(中時新聞網)