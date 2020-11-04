彌陀區一戶民宅4日清晨發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄彌陀區鹽埕中路一戶民宅4日清晨6時21分許發生火警，警消獲報後，出動彌陀、梓官、永安、岡山分隊搶救。消防局人員救出兩名受困女子，現場火勢已經於7時10分撲滅。

警消表示，現場共有6人，消防人員到場時，已經有4名民眾逃至隔壁屋頂平台避難，由消防人員架梯引導下樓。另有2名女性受困屋內，由消防人員救出。至於起火原因，將待鑑識人員釐清。

警消呼籲，巷弄就算沒有紅線，非消防通道，民眾仍要合法停車，不要違規停放車輛，避免造成救災困難，更不要在消防局人員搶救時圍觀，徒增危險。

(中時 )