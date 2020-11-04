長榮馬籍女大生遇害，治安問題成為國際事件。行政院長蘇貞昌坦承是他決定停開治安會報，此外如食安會報也一年沒召開了；中央執政從上到下螺絲掉滿地，蘇貞昌卻只會「震怒」，引發批評。但政院幕僚卻被抓包趕製政策式網軍圖卡供綠營反擊。網友痛批，原來綠網軍攻擊武器是「行政院系統出品」，政院毫無反省，這次人贓俱獲、果真是「防異有成」。

據網媒「上報」報導，3日立法院上演國民黨大戰蘇內閣的戲碼，藍營立委第6度佔領發言台，杯葛院會進行，此時該報記者在立院會場2樓的媒體席中意外直擊政院小編在位置上「當場製作網軍圖卡」。

「你已成為假新聞受害者」、「國民黨包場一天960萬好歌大家唱」兩張圖卡的製作畫面遭直擊，而不久後焦糖哥哥等粉專也開始流傳該圖卡，成為在網路上反擊國民黨的利器。

焦糖哥哥臉書，目前已刪文。

「上報」指出，該製作圖卡的幕僚為蘇貞昌2018年競選新北市長時的團隊成員，負責臉書等社群媒體的文宣活動部，在選戰中操刀許多文宣以及拍攝影片，而在蘇貞昌回任行政院長後也被其帶進政院，顯示蘇貞昌對其能力的肯定。

而「蘇貞昌幕僚製作網軍攻擊圖卡」的新聞爆出後，引發網路激烈討論，網友在論壇上表示「笑死，圖文作家就在行政院裡還不用外包」、「人贓俱獲」、「1450以為是叫假的?」、「敵人就在本能寺」、「台灣控制媒體，防異有成」、「蟑螂高速生蛋」、「中央廚房出菜囉！」

而針對此報導，行政院今回應，這些是政院製作的簡易圖卡，並未提供網軍使用。

(中時新聞網)