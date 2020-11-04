市場屏息以待，美國總統大選開票結果，台股4日加權指數開在12,766.86點，電子權值股台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）開在紅盤之上，但投資氣氛謹慎，指數緩步上揚。

美股四大指數11月3日在總統大選日跳高，雖然本次可說是美國史上戰況最激烈的選戰之一，投資人依舊打賭計票過程會相當順利、結果很快就能出爐，進而帶動國會快速通過更多財政刺激方案。

道瓊工業平均指數11月3日上漲2.06％（554.98點）、收27,480.03點，創10月26日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.85％（202.96點）、收11,160.57點。

費城導體指數上漲1.89％（42.66點）、收2,302.73點

統一投顧指出，台股收復季線壓力，作頭危機暫解。台股3日在國際股市帶動下出現強彈，越過五日均線以及季線關卡，雖上檔月線壓力尚未化解，但均線將自空頭排列進入糾結態勢，由於先前的觀望情緒可望隨選舉結果底定，市場將重新蓄積上攻動能。

(工商 )