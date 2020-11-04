泰鼎-KY（4927）3日榮獲第22屆經濟部主辦之海外台商磐石獎，由蔡英文總統親自頒發此海外台商最高榮譽之桂冠，以表彰公司在海外事業經營及對社會貢獻之卓越表現。據統計，海外台商共計四萬多家，今年度獲頒廠商僅有五家，泰鼎能在眾多海外台商脫穎而出，益見該公司在海外投資布局與善盡企業社會責任的經營已深受肯定。

泰鼎深耕泰國近20年，致力於本業經營、保持營運穩定及業績成長，年營收超過百億泰銖，員工由草創時期之數百人增加至7,000餘人，資本額增長至新台幣19億左右，市值亦已突破百億門檻，並已成為國際各大消費電子品牌大廠的指定供應商，客戶遍及國際知名品牌如Samsung、Canon、Epson、Technicolor等。

有別於其他電路板同業多設廠於大陸地區，泰鼎設廠於泰國龍仔厝府。多年來致力於為股東、泰國當地員工、供應商、客戶等各方獲得多贏互惠為目標，理念及成效與新南向政策契合，為國家、台商及當地政府創造三贏局面。今年度榮獲海外台商磐石獎，為泰鼎經營方針受經濟部評審團肯定的一份殊榮。

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