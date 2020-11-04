補教名師高國華日前被拍到帶濃妝女過夜，與第三任老婆陳子璇婚姻恐亮紅燈。事實上，陳子璇當年也是介入他人婚姻的第三者，喇上已婚的高國華，未料10年後自己也淪為難堪的正宮。

2010年，高國華和第二任妻子、美女主播蔡郁璇感情甜蜜，總是眾人面前放閃，沒想到高國華是時間管理大師，奔波上課與陪老婆的空檔，還能暗自與敵對補教天后陳子璇約會，兩人被拍到滑進摩鐵，並在開車時激情接吻，坐上副駕駛的陳子璇忘我的貼近高國華，「國道喇舌」的畫面轟動一時。

陳子璇小三扶正成高國華第三任妻子。（圖／中時資料照）

事後高國華和蔡郁璇離婚，隔年扶正小三陳子璇，不過2014年他因違反證券交易法入獄，沒有給前妻蔡郁璇贍養費，被對方控告，高國華也反告蔡郁璇但敗訴，當年夫妻成怨偶鬧得雞飛狗跳。

高國華因形象受創淡出補教業，轉行做冷凍牛肉麵，獲得陳子璇力挺，而陳子璇近年輾轉到大陸發展文教機構事業，恰好碰上新冠肺炎，夫妻倆已經半年未見，想不到高國華趁機約會濃妝女，讓在大陸打拚的陳子璇相當不堪。

(中時新聞網)