2020美國總統大選昨(3日)正式登場，由於兩黨旗鼓相當勝負難料，也大幅影響美國國內政情，為大陸軍機更是在這這幾天內連續清晨天未亮到凌晨時刻不斷擾台，為了防止台海有任何軍事狀況，正好適逢國軍戰備周，國防部也通令三軍加強相關整備，參謀總長黃曙光上將與副參謀總長兼執行官徐衍樸上將也已經在昨天依照總統指示進入衡山指揮所坐鎮，緊盯台海動態及周邊狀況。

國防部日前宣示，面對敵海空機艦高頻度的騷擾與威脅，國軍依「不升高衝突、不引發事端」指導、秉持「不挑釁、不怯敵」及「愈接近本島，愈積極處置」原則，明確律定第一擊「自衛反擊權」，並重新律定海空軍各部隊「突發狀況處置作業規定」，以防止擦槍走火。

大陸近一年來在台海、南海乃至東海的軍事活動相當頻繁，對亞太區域安全情勢已造成衝擊，國忙部也針對各種可能的威脅風險縝密評估，因應對岸軍事擴張及挑釁。

衡山指揮所是戰時軍事指揮中心，做為國軍聯合作戰指揮用途，平時「衡山指揮所」，隨時由三位副參謀總長輪流駐守，一旦遇上重大軍事及國內緊急狀況時，參謀總長就會進駐指揮。指揮所內有高科技數位化的戰情指揮中心，隨時可以看到對岸機艦的動態。

(中時新聞網)