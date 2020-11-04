蘭嶼一名史姓男子上月遭違法行駛的已報廢貨車撞死，有名網友在網路上爆料，蘭嶼路上的車高達8成沒有車牌，在海風侵蝕下，報廢車輛經常發生危險，加上離島處理報廢車不容易，報廢車沒有保險，若任何一方因報廢車導致事故，也沒有任何保險保障，亂象令人擔心。

史姓潛水客上月22日與女友共乘機車，與潛水店教練駕駛的報廢貨車會車時，貨車側邊檔板不慎掉落，導致史男開放性骨折、須大量輸血，最後送醫不治。一名網友在臉書社團「靠北潛水」表示，有去過蘭嶼的人都知道，蘭嶼的車輛8成都沒有車牌，不用驗車，也不用繳牌照稅

此外因為海島國家海風吹拂，一般車輛都很容易生鏽，報廢的車輛生鏽情形一定更嚴重，更容易發生危險意外，他也質疑當地警察不會管，不嚴格取締。該網友表示，發生事故、駕駛報廢車的潛水店今年初也有發生潛友溺水死亡，當地人都知道該潛店很常出事，幾乎每年都會有溺水事件。

根據《蘋果新聞網》，當地民眾表示，當地的車只要還能開就會繼續在車上行駛，，根本不在乎有沒有掛車牌，因為台東監理站派人到蘭嶼辦公，只有相當短暫的時間，無法解決車輛報廢與回收；台東監理站長周志昌則說，以前曾規範落日條款，寬限在地民眾3年緩衝期，替換報廢車改購新車，稽查工作常一無所獲，會加強稽查工作。

(中時新聞網)