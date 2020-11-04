搶開新神車 Corolla Cross和運租車上架開租 09:202020/11/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一上市就熱銷缺車的新一代銷售神車－豐田Corolla Cross，現在可以透過租用搶先試開。和運租車宣布，領先業界導入Corolla Cross車型提供租賃服務，持指定銀行信用卡租車，可享平日六折、假日八折優惠，日租2,100元起即可體驗新神車Corolla Cross。 和運表示，Corolla Cross以豐田的TNGA新世代造車工藝打造，後車廂的超大置物空間，搭載TOYOTA Safety Sense主動安全防護系統，讓消費者在享受駕馭快感的同時，兼顧實用性及行車安全。 (工商 ) #Corolla #Cross #神車 #和運租車 #豐田 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新品報到 蘋果第4代iPad Air與第8代iPad官網上架開賣 14:132020/11/03 科技 陸新能源車產業規劃出爐 劃定未來15年發展關鍵 16:052020/11/03 兩岸 國產、進口新車齊發 11月銷量 挑戰同期新高 04:102020/11/03 財經要聞 陸新能源車 5年銷量衝3倍 04:102020/11/03 全球財經 《時來運轉》射箭國手轉型成功 運彩行創意設計成三峽熱點 08:002020/11/04 體育 國產神車帶頭 10月車市發燙 04:102020/11/03 財經要聞 熱門股－萬海 量價齊揚短多氣盛 04:102020/11/04 證券．權證 晶電結盟陸廠 量產Micro LED 04:102020/11/04 財經要聞 宏碁筆電雙11最多省萬元 04:102020/11/04 時尚消費 解讀中共五中對台政策訊號 04:102020/11/04 論壇廣場 財經熱門新聞 面板、太陽能大翻身 謝金河曝3慘業只剩它還在拚 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 業界曝疫苗破局致命傷 東洋遭爆殺跌停 - 要聞 螞蟻從天堂墜落 境外投資人傻眼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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