一上市就熱銷缺車的新一代銷售神車－豐田Corolla Cross，現在可以透過租用搶先試開。和運租車宣布，領先業界導入Corolla Cross車型提供租賃服務，持指定銀行信用卡租車，可享平日六折、假日八折優惠，日租2,100元起即可體驗新神車Corolla Cross。

和運表示，Corolla Cross以豐田的TNGA新世代造車工藝打造，後車廂的超大置物空間，搭載TOYOTA Safety Sense主動安全防護系統，讓消費者在享受駕馭快感的同時，兼顧實用性及行車安全。

(工商 )