南韓一名女練習生4月在家輕生，現她的家屬出面指控，女兒會輕生是因為遭「知名歌手兼作曲家」A某性侵且偷拍，才會走上絕路，消息一出立刻引起韓網熱議。

據《MBC NEWS》報導，這名女練習生宋某4月在家輕生身亡，並留下遺書「原來可因他人而受到如此大的傷害與痛苦。」之後宋某父親在女兒手機發現她生前與好友聊天內容，提到「他在酒裡下了藥，我最近才知道他對我做了不該做的事，現在我好像無法做任何事，精神也變得很奇怪」，父親看完後立刻報警。

而在對話中提到的加害者，是位「知名男歌手兼作曲家」A某，兩人在交往期間，遭到對方下藥迷昏，並被性侵、偷拍，更惡劣的是，A某事後還把影片傳給宋某看，導致女方心理受到很大的痛苦。

宋某好友也出面指證，表示曾聽她提過這件事，父親也趕緊報警，並把對話交給警方，目前正以違反「性暴力犯罪處罰法」與強姦致傷的嫌疑立案，對A某進行調查，扣押他的手機和電腦，不過A某透過律師發聲明，強調無論是在道德或法律上，都沒做過需要受到批判的行為。

A某也強調所有指控都不是事實。據悉，A某是吉他手出身的歌手兼作曲家，近期也參與知名偶像團體的專輯製作，加害者身分線索公開後，也引起韓網熱議。

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(中時新聞網)