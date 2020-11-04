東洋藥品昨晚6時公告，宣布終止代理新冠肺炎疫苗的談判授權。國民黨革實院副院長、台中市議員黃健豪今天凌晨在臉書發布長文，從政治面、股市面大爆內幕並提出眾多質疑，指此一重要消息，絕對有很多內幕的事，呼籲金管會及檢察官敢不敢查？

黃健豪說，一個由前行政院長林全擔任董事長的上市藥品公司，先前發布新聞說有取得疫苗授權，除了股價暴漲一波之外，政府也準備跟這家藥品公司採購疫苗，結果東洋藥品拿不出原廠的授權書，今天宣布不談了，各界傻眼。

當然最傻眼的應該是那批還來不及逃跑的投資散戶，看了今天盤後，外資跑最快、賣最多。而這件事如果沒處理好，最可憐的就會是台灣人，我們恐怕會從最優先有疫苗打的國家，變成排到後面去的可憐人。

黃健豪說，在「政治」層面，這個新聞讓大家關注到東洋董事長是林全，林全是蔡英文初任總統時的第一屆行政院長，離開行政院長，半年就接任東洋藥品董事長。當時就有人質疑，這樣有旋轉門條款的問題，指公務員服務法「公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問」。其他還有採購法、遊說法，都有相關的規定和罰則。林全當時回應，「東洋藥品跟行政院長的主管業務無關」。

黃健豪說，他不知道，原來台灣的藥廠相關業務，跟行政院長能管的事情這麼無關，還剛好是蔡英文總統競選2016總統時就說要、也實際全力推動的生技產業，今 (2020)年就職演說中，再次強調全力扶植生技產業。更不用提現在的政府，原先一切若順利，也準備跟東洋藥品採購疫苗。

但林前院長說，這些跟他當行政院長的業務無關。這意思可能是說，如果台灣政府有跟哪間藥廠採購疫苗，一律與行政院長或總統無關吧，都是自然發生的！

黃健豪又指出，在「股市」方面，東洋公司在10／12收盤後，公告取得德國藥廠BNT的新冠肺炎疫苗有條件授權書，12號當天先漲了一點，消息公布後便連續兩天漲停，但後續幾天起起伏伏但持續下降，外資幾乎每天賣，直到10／30放假前又放了一個新聞，宣稱又要代理一款可以治療新冠肺炎的新藥，結果看到昨天開盤又拉一波漲停，直到今天傍晚宣布放棄授權。

他說，純粹就股市來說，真的是一個有技巧的歷程。這就又回到一開始的問題，董事長是林全，是蔡英文總統的愛將，金管會和檢察官敢不敢查？

黃健豪也從「授權書」方面指出，其實東洋藥品沒有騙人，其公開資訊從頭到尾寫的都是取得「有條件授權書」，並讓東洋公司藉此與台灣政府談判（協商）數量、交貨時間和價格等等。

他說，當初很多新聞，不管政府刻意，還是媒體疏忽，很多投資人看到那些新聞，一方面是覺得政府好棒之外，同時以為已經取得授權了，因為標題都直接把「有條件」三個字忽略掉，都直接寫東洋取得授權、代理權到手，之類的。但看到這次的新聞，恐怕很多人才恍然大悟，當初取得的只是有條件授權書，就是授權你去談，談好了你就是代理商，談不好的話就結束。

黃健豪說，現在政府的態度應該很積極的希望能夠盡快談成，就連被質疑藥廠有陸資背景，指揮中心也出面幫忙澄清，由政府出面背書這支疫苗，沒有陸資疑慮，可以想見在談判過程中，政府的態度是希望能排除各項障礙才對。

但奇怪的是，在一方想賣疫苗，一方積極想取得疫苗的狀況下，本來應該是一樁好事，但最後破局的原因，居然是政府指控東洋拿不出，或不願拿出正式授權文件，沒有授權文件，那怎麼談？

他指出，對外人而言，東洋取得授權的這件事，只看到公開資訊觀測站的那篇公告和後續的新聞。但衛福部的角色就很奇怪了，依照記者會上的內容，政府公然指控，是因為東洋拿不出授權書所以談判破局，那請問從10／12東洋公司發布消息，到3日開記者會宣布破局，衛福部都沒有看到授權書嗎？如果東洋沒有授權，那衛福部這兩周是在談什麼意思的？

黃健豪說，從「破局」方面來看，如果真有授權書，最後卻不拿出來，依據他個人經驗，大概兩個狀況，或兩個狀況都有：

1.中間人利益沒談妥，比如說授權書上寫的數字，跟開給政府的數字有落差；或政府開的數字，跟本來談的數字有落差，國際貿易上最怕的的就是買賣雙方直接議約，跳過中間人，那幹脆就先破局。

以此案來說，東洋只是取得有條件授權，最終賣家是德國BNT，最終買家是中華民國政府，買賣雙方若有一方想跳過中間人，破局也是剛好而已。

2.東洋宣稱取得德國公司的授權，但是他個人之前有買一支港股2196 復興醫藥，有一個可以用中文看港股的APP是阿斯達克，有一則今年3月發布的消息，就提到德國的BNT藥廠獨家授權復興醫藥，「在中國大陸及港澳臺地區的臨床實驗、上市申請和市場銷售」，所以可能那個授權不是德國BNT給的，是這支香港上市的復興醫藥給的。

至於「到底何時有疫苗？」黃健豪指出，不知道，不管是何時能取得疫苗、自己研發出疫苗，他認為陳時中自己都不知道，只能一直放消息。

這次新冠肺炎的疫情，從3月開始，政府就宣傳我們會跟美國合作研發疫苗，4月時，國衛院喊出2個月有成果，當時的行政院副院長陳其邁還在黨媒的專訪中說，行政院的「COVID-19科技防疫推動會議」已組成國家隊，年底就能研發出疫苗。

現在11月了，除了指揮中心再度放出消息，我們已與COVAX簽約，可望取得疫苗，但什麼時候取得也不知道，其他之前說會開發出疫苗的新聞，還有跟美國的合作，現在也無影無蹤。所以他對台灣能早期取得疫苗或解藥這件事，還是滿悲觀的。

黃健豪說，撇除政黨立場，我當然希望政府能好好談判，順利取得新冠肺炎疫苗，假如有足夠經費研發出新冠肺炎解藥，更是一種向世界證明實力的驕傲，口罩都可以宣傳成這樣，更何況能研發出疫苗或解藥。但看到政府把經費都拿去做各種宣傳工作，他就覺得機會渺茫。

黃健豪擔憂日後「沒有疫苗可打」並指出，現在主要的疫苗藥廠有四間，美國的嬌生、莫德納Moderna、英國AZ及這次新聞的焦點德國BNT。其中，美國嬌生和英國AZ的人體試驗都出問題喊停，美國莫德納Moderna目前宣布只願意供應美國本土，剩下就剩BNT了。

他說，先不管台灣的東洋怎麼樣取得BNT授權，總之看起來目前有機會最快供應疫苗的藥廠，就是只有德國的BNT，而東洋看起來本來也真的要幫政府採購3000萬支疫苗，卻在此時宣布談判破局。

這次政府跟東洋公司的談判破局，不管基於什麼原因，要再找到一個公司像這次的東洋藥品一樣，能夠繞過復興醫藥和德國BNT簽得中國大陸及港澳臺獨家授權，提供給台灣疫苗，依他的了解，就是三個字：不可能。所以，到底破局的原因是衛福部說的，東洋拿不出授權，還是其他奇怪的原因，讓台灣民眾失去打疫苗的機會，政府還是有責任講清楚。

黃健豪也指出，另一個值得關注的點是，原先幾支疫苗，政府都直接點名疫苗要給台康生技做代工，看了這間公司的持股，他覺得是另一件很值得思考的事。

黃健豪另指出一個「題外話」。他看公開資訊觀測站，東洋公司的正式公告都是寫新冠肺炎，但不知道為什麼跑到某些媒體上，原文就變成武漢肺炎，新冠這兩個字在某些電腦或手機會自動翻譯成武漢嗎？新年新希望會翻成武年武希望？冠軍翻成漢軍？到底有什麼毛病？

(中時 )