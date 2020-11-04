女星今子嫣近年轉戰戲劇圈，演出植劇場《花甲少年轉大人》中的二嫂花明媽，精湛演技讓人印象深刻，她也因此大開知名度，事實上，在接戲之前，今子嫣較為人所熟知的身分是紅包場歌星，這地方讓她在揮別渣男前夫後，得以賣唱養大兒子，她最近在節目上曝光這段失敗婚姻的種種，表示前夫婚前婚後兩個樣，不但沉迷喝酒賭博，還限制她的演藝工作，在她爸媽面前質疑她偷人，讓今子嫣忍無可忍給錢，只求離婚逃離噩夢。

今子嫣受邀上節目《震震有詞》，吐露當年她為愛衝動一回，鬧了家庭革命，硬是嫁給跟她相差10多歲、經濟卻毫無根基的老公，沒想到婚後男方原形畢露，喝了酒以後就對家人言語暴力，還在外欠下巨債，因為怕被追債，身上隨時藏刀自保，讓她相當害怕。

這樣的生活過了2年多，今子嫣無法忍受要求離婚，老公當時還寫悔過書，希望挽回，但她堅持離婚，不惜付70萬換回自由身，她本以為可以帶著兒子開始新生活，沒想到卻是惡夢的開始。

離婚後，今子嫣看前夫找不到地方住，一時心軟就答應讓他繼續同住家裡，直到他找到住處，沒想到前夫依然不改壞習慣，晚上喝了酒就鬧事罵人，搞得家人沒辦法睡覺，連1歲多的兒子都常常半夜受到驚嚇醒來，要去收驚，今子嫣媽媽也常進出急診室，她這才驚覺前夫留在家裡不行，最終是前夫疑似交了新女友，自動搬了出去，「只是過了一個月後，竟然回來跟我要錢」。

而今子嫣離婚後，重返紅包場，靠著賣唱來養家，她擔心家庭狀況影響工作，隱瞞曾結婚並生了1子的事，規定兒子在公開場合只能叫她「阿姨」，也因為早期經濟狀況不佳，只能讓兒子喝醫院的實驗奶粉，今子嫣因此對孩子愧疚，曾跟兒子說自己是「0分媽媽」，反被兒子安慰，說在他心目中「妳是100分的媽媽」。如今兒子已經成年，也透過錄影片跟媽媽說內心話，感謝她一生對家庭的付出，他知道小時候不能公開母子關係，媽媽很難過，如今想說：「我長大了，希望媽媽也不要這麼辛苦了」，讓今子嫣感動到淚灑攝影棚。

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(中時新聞網)