美國總統大選的共和黨川普與民主黨拜登誰能入主白宮即將揭曉，選前政經局勢的紛擾與不確定可望歸零，新任總統將開始落實新政策，推進投資市場邁入嶄新之局。無論是川普連任或拜登勝選，台北富邦銀行表示，在美國經濟逐步復甦及聯準會維持低利率環境的氛圍下，選後美股審慎樂觀，根據統計，自1950年至今的統計資料顯示，標普500指數在總統大選年的11月單月上漲機率超過50%、12月單月上漲機率超過80%，而美股中長線在政策面、基本面的激勵下不看淡，因此建議投資人可分批買進，逢低布局。

美國大選後不確定因素消失，股市可望回歸基本面，包括美國景氣持續回溫、年底前獲利了結資金重回市場佈局、低利環境的持續，讓選後美股具上行潛力。

北富銀指出，川普與拜登的政策明顯相異，投資人不論股市、債市投資配置之標的選擇，建議以當選者的產業策略來篩選。若拜登當選，美國科技網路巨頭可能要負擔更多稅金，影響企業獲利，但他的大型財政與基礎建設計畫，將為美國工業、基礎建設、原物料、綠能、醫療生技內需等行業帶來新機會，價值型股票或受惠較多。此外，新興亞洲亦可望因選後資金回流及拜登的外交政策受益，投資人可多留意新興市場債。

若川普連任，雖然市場普遍預估會繼續強調美國優先政策，不排除對中國採更強硬的手段，造成市場波動，但他的減稅政策與對股市的看重，有助科技、傳統能源等產業。

(時報資訊)