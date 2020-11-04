澳洲央行昨宣布現金利率從0.25%調降至0.1%，並且擴大量化寬鬆政策（QE），未來6個月預計祭出規模達澳幣1000億元的購債計畫，並延伸至5-10期國債。同時澳洲政府也公布新財政預算方案，主要方向為解決失業率、創造就業機會、中小企業稅收減免以及個人減稅。

安本標準澳洲優選債券收益基金經理人李艾倫表示，由於澳洲向來被視為與中國景氣成長和循環關聯度較高之國家，伴隨中國疫情首獲控制，經濟逐步回復正軌，原物料需求和價格揚升，也有助於澳洲經濟回穩。

但要留意，過去10年中國和澳洲經濟往來關係密切，但近半來有失溫情勢，中國傳出喊停澳洲煤炭進口，更打算對澳洲棉花祭出禁令。市場憂心，中澳恐演變成如美中般的貿易戰。

中澳2國在2005年4月啟動《中澳自貿協定》談判，2015年6月簽署《中澳自貿區協定》，同年12月20日正式生效；雙方約定在出口貿易中超過85%的產品，將逐步實現零關稅，並給予對方最惠國待遇。

但今年10月13日，傳出中國發電廠、煉鋼廠被口頭告知，停止使用來自澳洲的煤炭，且各港口也被告知，不要讓澳洲煤炭卸貨；澳洲礦業巨頭必和必拓（BHP）也證實，中方要求延遲出貨，消息引發中國焦煤期貨價飆漲。

(時報資訊)