塑膠射出廠—台翰(1336)第3季稅後盈餘為2784.2萬元，累計前3季每股盈餘為2.82元，儘管第4季開始進入淡季，台翰初估，第4季營運將略低於第3季，但會比第2季好，審慎樂觀看待第4季營運，今天早盤股價緩步走高。

第3季為傳統印表機/事務機出貨旺季，且菲律賓及越南廠區復工順利，在主要印表機/事務機大廠客戶大幅提高拉貨力道下，越南、菲律賓廠兩個生產基地在復工後的產能稼動率持續攀升至80%水準，帶動台翰第3季營運回到正常水準，第3季合併營收為5.38億元，季增53.4%，單季合併毛利率為16.69%，營業淨利為4016.9萬元，營業淨利率為7.47%，稅後盈餘2784.2萬元，單季每股盈餘0.37元；累計前3季合併營收為13.54億元，年減22.62%，稅後盈餘為2.18億元，每股盈餘為2.82元。

就各產品來看，受惠主要印表機/事務機大廠客戶在疫情後拉貨力道增溫，第3季來自模具、塑膠射出的營收比重分別為12.54%、87.45%，其中塑膠射出營收較第2季成長51.54%。

台翰表示，雖然目前全球景氣仍因疫情因素籠罩在不確定性中，初估第4季營運將略低於第3季，但主要印表機/事務機客戶受惠遠距辦公、居家學習加大備貨力道，將有助於第4季整體營運表現，且公司與主要客戶並未停止開發新技術應用的印表機/事務機相關模具的腳步，目前已針對新機種進行認證，有望於2021年第1季加入量產排程中，未來隨著主要客戶的需求增加，將推進東南亞兩個生產基地產能規模持續放大，帶動整體營運穩健成長。

此外，為提高公司未來財務運用靈活度、提升股東權益等，台翰今年第2季已處分閒置資產挹注2.2億元入帳，目前台翰在手現金及約當現金已達6億元，公司整體財務結構相當健全，台翰也將持續強化東南亞地區的營運布局，致力執行產能製程優化、接單範疇擴大、費用支出嚴控等重要策略，以提升公司獲利能力。

(時報資訊)