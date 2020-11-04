周二美國總統大選日正式登場，在所有538張選舉人票，民主黨總統候選人拜登與共和黨現任總統川普誰先贏得至少270張就能入主白宮。

根據佛羅里達大學（University of Florida）「美國選舉專案」（U.S. Elections Project）統計，截至大選日前一天周一上午，美國已有近1億位選民完成提前投票，相當於2016年美國總投票數近7成。

以下為美國各州的投票截止時間，以及各州分配的選舉人票，所有時間為東部標準時間（台北時間＋8）。

周二晚間7時結束投票：喬治亞（16）、印第安納（11）、肯塔基（8）、南卡（9）、佛蒙特（3）、維吉尼亞（13），共60張選舉人票。

晚間7時30分：北卡（15）、俄亥俄（18）、西維吉尼亞（5），共38票選舉人票，累積為98張選舉人票

晚間8時：阿拉巴馬（9）、康乃狄克（7）、特拉瓦（3）、華盛頓哥倫比亞特區（3）、佛羅里達（29）、伊利諾伊（20）、緬因（4）、馬里蘭（10）、馬薩諸塞州（11）、密西西比（6）、密蘇里州（10）、新罕布什爾（4）、紐澤西（14）、奧克拉荷馬（7）、賓夕法尼亞（20）、羅德島（4）、田納西（11），共172張選舉人票，累積達270張。

晚間8時30分：阿肯色（6），共6票選舉人票，累計為276票。

晚間9時：亞利桑那（11）、科羅拉多（9）、堪薩斯（6）、路易斯安那（8）、密西根（16）、明尼蘇達（10）、內布拉斯加（5）、新墨西哥（5）、紐約（29）、北達科他（3）、南達科他（3）、德州（38）、威斯康辛（10）、懷俄明（3），共156張選舉人票，累計432張。

晚間10時：愛荷華（6）、蒙大拿（3）、內華達（6）、猶他（6），共21張選舉人票，累計453票。

晚間11時：加州（55）、愛達荷（4）、奧勒岡（7）、華盛頓（12），共78張選舉人票，累計531張。

午夜：夏威夷（4），4張選舉人票，累計535票。

周三凌晨1點：阿拉斯加（3），3張選舉人票，累計538張。

(時報資訊)