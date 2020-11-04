彰銀(2801)響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」推動金融服務雙語化，陸續於台北、台中、高雄完成設置3家雙語示範分行。董事長凌忠嫄表示，未來將加快雙語分行建置時程，目標明年再設置50家雙語分行、並提前在2028年前完成國內185家分行雙語化目標。

位處台中市南區的彰銀台中分行，鄰近烏日、溪南工業區、台中精密機械科技創新園區、中興大學及中山醫學大學，外籍客戶包括企業外籍員工及大專院校的外籍師生。為強化外籍客戶的金融服務體驗，彰銀台中分行亦特別設立英語服務專線。

金管會副主委邱淑貞偕同國發會副主委游建華、財政部次長莊翠雲，3日首次前往中部視察2家雙語示範分行，彰銀由董事長凌忠嫄及總經理黃瑞沐，陪同參觀彰銀台中分行提供的場域設施，並由分行經理魏榮宏導覽及示範相關雙語化金融服務。

凌忠嫄表示，彰銀在雙語分行建置之初，即透過大數據分析掌握外籍人士在各通路經常進行的交易及需求，針對臨櫃表單、自動櫃員機、網路及行動銀行交易畫面進行雙語化，上線後更透過分行與外籍客戶互動，進一步改善調整相關設施，落實友善雙語金融環境設置。

凌忠嫄指出，彰銀目前已在台北總部分行、台中分行及高雄分行設置雙語服務，未來將加快建置時程，鎖定港口、觀光景點、國際商務地區及其他外籍人士聚集區域，於明年再設置50家雙語分行，並提前在2028年前完成國內185家分行雙語化目標。

此外，彰銀目前設有14個海外據點，國際金融業務為重要收益來源。為強化戰力，彰銀除對外擴大招募雙語人才，每年亦選派優秀的雙語人才至歐、美、日等國家研習，希望培養具國際金融實務的金融專才，並在員工升等考核方面加入外語檢定加分項目。

彰銀鼓勵同仁強化英語溝通與交流專業能力，目前已有超過1200名彰銀員工參與英文檢定測驗，其中多益英文成績達800分以上者達200名，其中80名行員具2種外語能力，將在雙語或海外分行持續服務外籍客戶，成為國際金融業務主力。

凌忠嫄表示，雙語示範分行的建置只是彰銀邁向國際化的第一步，未來將透過雙語示範分行培育種子人才，將雙語服務經驗推展到所有分行，透過實體與數位金融結合，累積提供外籍人士服務經驗，使彰銀成為國際金融中心的主力銀行。

(時報資訊)