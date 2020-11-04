新北歡樂耶誕城預計11月13日開城，今年新北市府與迪士尼合作規畫全台唯一「Disney Fairy Tales迪士尼經典童話」燈光秀，預計將吸引大批人潮。新北市長侯友宜4日市政會議中指出，雖活動都在戶外，但他認為國際疫情越來越嚴峻「台灣沒有掉以輕心的本錢」，不能在歡樂時忘了防疫，加上難以落實實名制，活動期間大型表演建議大家把口罩戴起來，以身作則做好防疫工作。

侯友宜指出，時序進入秋冬，這幾天溫度下降，是所有疫情最容易好發時間，全球各項指標包括美國、印度、法國、義大利疫情急遽上升，德國、英國也重起封鎖，比疫情爆發之初還要嚴重。

侯友宜說，近來境外移入個案增加，有時候一天高達5個，不能不小心，這些境外移入是檢查出來的，到底還有沒有無症狀感染者隱藏在裡面，台灣絕對沒有掉以輕心的本錢，一定要落實新型態安全生活模式。

侯友宜說， 新北歡樂耶誕城一定會吸引大量人潮， 若無法保持社交距離，要戴好口罩，不要在歡樂時忘了防疫，造成疫情擴散，活動期間全國各地民眾都會來，很難掌握實名制，他認為如音樂會等進場人很多活動，就要求口罩要完全戴起來。

(中時 )