11.3.20【千秋萬事】美選押錯寶 小心秋後算帳│撕裂美國的大選 郵筒被搬走哪招?│路平燈亮水溝通很難嗎?│專訪「大使中的大使」介文汲

前駐美代表處國會組及政治組組長介文汲昨日（3）接受前高雄市新聞局局長王淺秋訪問，認為2016年希拉蕊被民調逆轉的結果不易出現在拜登身上，因為美國社會可能仍無法接受一位女性總統，但拜登就無此疑慮。王痛批川普罵希拉蕊「是個噁心的女人」雖獲得部分族群喜愛卻極度惡劣，並感嘆美國就像台灣一樣，當初光把人扣上個「草包」帽子就夠了、就贏了。

介文汲接受王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪，表示從各家民調上來看，確實拜登獲勝的可能性比較大，但會不會發生2016年希拉蕊民調領先卻落敗的狀況？這個可能性應該不高。因為希拉蕊當時與川普的差距比現在小，但現在差距可能都在8到10個百分點，有些關鍵州也在4到4.5之間，已經超過標準誤差3到4個百分點。當時希拉蕊的落敗，讓不少人認為「民調公司應該關門」，事後分析，恐怕美國社會還沒辦法接受一個「女總統」，所以不少選民最後一刻還是「縮手」了；但拜登就沒這個問題，民調相對被逆轉的可能性比較小。

介文汲指出，川普已經跟美國媒體宣戰了，所以他並不介意自己身上再多一點嘿，因為他已經「全身都是黑的了」，因此他不斷往拜登身上潑髒水，就是希望「讓你跟我一樣黑」，這正是川普團隊的選戰策略。

說到這裡，王淺秋忍不住痛批川普曾罵希拉蕊「是個噁心的女人」，認為這種形容詞實在讓人難以接受。介文汲直言，川普這種人身攻擊的「口氣」，很符合部分選民的喜愛。王感嘆，美國這種狀況好像台灣，比如「草包」，反正光扣人家帽子就夠了、就贏了。

(中時新聞網)