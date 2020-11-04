台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員陳志瑜與警員吳祥豪，日前擔服巡邏勤務，傍晚18時許接獲一名黃姓老嫗(81歲)至派出所報案，稱要至看守所找其丈夫，經警一番查證後，確認其丈夫並未在看守所，發現老嫗疑有失智症狀，即以警車將老嫗安全護送返家並通知家屬照顧。

警方指出，日前晚間一名黃姓老嫗神情緊張地跑進大墩派出所報案，稱有人打電話告訴她丈夫要從看守所回來，老嫗擔心丈夫找不到回家的路，便搭計程車要去接他。員警詢問老嫗身分，老嫗答不出來、身上也沒攜帶證件，只記得丈夫名字，員警立即以警政系統查詢其丈夫是否有在監在所資料，恰巧有一名同名同姓的男子，但該身分已過世，所以員警猜測老嫗很可能是年紀大了，記憶有些錯亂。

警方表示，陳員進而詢問老嫗住家地址，老嫗表示家住公正路00巷0號，住家對面還住著一對老夫妻，男的叫阿勇，為了確認老嫗所述是否屬實，員警靈機一動以google map搜尋其住家，發現對面有一間自行車行，便打電話至車行詢問，果真跟老嫗說的一模一樣。

因老嫗稱自己僅和丈夫兩人同住，員警不放心，於是駕駛警車將老嫗送返住所，透過鄰居告知老嫗兒子的電話並稱昨日有看到救護車來將老嫗的丈夫送醫，惟不知送往哪間醫院，員警感謝熱心鄰居提供重要資訊；立即通知其兒子前來照顧，原來老嫗的兒子還不知父親昨日已送醫，稱其母親有點失智，對於員警親自護送母親到家十分感動，不斷向警方稱謝。

大墩派出所長葉信良呼籲社會大眾，家屬應多關心高齡長者，若與長輩分居也要時常給予照顧與探視，亦能減低長者的孤獨感，多傾聽、多陪伴，才能幫助長者重拾生命的希望與支持的力量。

(中時 )