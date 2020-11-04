你是否曾有這樣的經驗，「頭痛欲裂之際，一直打嗝想吐，吐完感覺就好多了」，為什麼嘔吐能舒緩頭痛症狀呢？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，頭痛主要是因為腦中微細動脈血管擴張而引發疼痛；然而，嘔吐時會造成全身血管緊縮，故能暫時緩解痛感，此外，充足睡眠也有助於增加血管加壓素的分泌，幫助血管緊縮，故有時好好睡上一覺，醒來後頭痛問題也會有所改善！

(圖/健談提供)

頭痛時，常會讓人出現想吐的感覺，且吐完之後頭痛就會改善一些，為什麼會有這樣的狀況呢？柳朋馳醫師解釋，若以偏頭痛的情況來說，主要是因為位在腦膜上的微細動脈血管擴張，影響血管上的痛覺受器，故會出現疼痛的感覺。

柳醫師補充，當因劇烈頭痛引發嘔吐狀況，嘔吐會刺激迷走神經興奮、促使身體分泌血管加壓素，引起全身血管收縮的狀態，故嘔吐時雖然會臉色蒼白、手腳冰冷沒有血色，但這時腦膜中的微細動脈血管也會跟著收縮，故頭痛的症狀會相對較為緩解。

然而，柳朋馳醫師也叮嚀，並非所有頭痛症狀在嘔吐後都會緩解，若經常受頭痛問題所擾時，建議還是諮詢醫師的診斷為佳。

頭痛相關問題，建議諮詢「家醫科、神經內科」。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)