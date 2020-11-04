花蓮七星潭壯闊大山大海的風景向來是國人旅遊的最愛，但不少遊客更念念不忘的是在當地擺攤的美味蔥油餅與大包小腸，往往令人流連忘返，每到必吃。但昨天法務部行政執行花蓮分署拍派會場，這攤全國知名的蔥油餅攤竟然以現身會場，還當場賣起，讓不少民眾相當訝異，也紛紛趁機大啖美食，不過因為場合特殊，不少人也問起擺攤阿伯為何可以公然的在太歲爺頭上上賣蔥油餅，幕後原因曝光後竟讓人噴淚。

原來是蔥油餅攤販阿伯，因欠繳健保費無法償還，花蓮分署除與其協商分期繳納外，為使其儘早清償欠款，爰提供聯合拍賣會平台，供其現場製作蔥油餅變賣，變賣所得將用來繳納健保欠費。

蔥油餅攤阿伯家中還有1名幼子須扶養，執行署官員現場與其協商分期繳納，另轉介申辦健保紓困，未來每個月聯合拍賣會平台，協助銷售其商品以抵償欠款。(行政執行署花蓮分署提供)

蔥油餅攤阿伯家中還有1名幼子須扶養，執行署官員現場與其協商分期繳納，另轉介申辦健保紓困，未來每個月聯合拍賣會平台，協助銷售其商品以抵償欠款。(行政執行署花蓮分署提供)

花蓮分署表示，該蔥油餅阿伯因欠繳健保費，自108年起陸續遭衛生福利部中央健康保險署東區業務組移送強制執行，累計滯欠近12萬元。執行人員於本年10月間赴其住居所現場執行時查獲其名下車輛，原欲移置保管該車，義務人表示其平日於知名風景區七星潭擺攤販賣蔥油餅、烤香腸、魷魚及大腸包小腸等小吃，該車係其營業維持基本生活所必需，請求分期繳納暫勿查扣車輛。

執行人員現場訪查發現其居住環境確實不佳，且配偶係外籍人士尚未取得身分證無法就業，家中還有1名幼子須扶養，因此現場與其協商分期繳納，另轉介申辦健保紓困，亦表示可提供每個月聯合拍賣會平台，協助銷售其商品以抵償欠款。

花蓮分署分署長鍾志正表示，行政執行署秉持「公義」與「關懷」理念，對於惡意欠繳的義務人，必將採取強力執行措施，以落實公平正義；對於主動願意清償欠款的民眾，亦會協助輔導其還款，避免造成社會問題，達到雙贏局面。

(中時新聞網)