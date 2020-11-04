「最美區間車」台鐵EMU900型通勤電聯車上月24日海運抵台，但昨天在花蓮至七堵間首次試車時，卻發生列車3組集電弓異常，出現碳刷破裂、變形等狀況，試車中止。交通部表示，台鐵會繼續完成試運轉，把所有問題依契約規定，要求製造商立刻改善，同時針對後面在製造中車輛也要預備處理。

交通部常務次長祁文中說，台鐵會依照契約處理，採購案一共採購52列，大概是253億元，預計2023年分批交貨；首批2輛車，有很多第三方公正公司協助德國萊茵公司，不僅在韓國製造端就開始檢查，到貨後也會在80天內做60天試運轉，完全合格才能就該批貨再付第二次款項。

祁文中說，這段期間因疫情，台鐵局也無法派人到製造端去做製造中作業檢查，但後續會要求德國萊茵公司針對台鐵所發生的問題，在後續製造中的列車預留處理。

祁文中說，現在才剛開始試運轉，只要是技術上可克服，包括這兩輛跟後續建造的列車能處理，契約才會往下走，當然希望能如期交車，因為區間車需要很急迫，但品質更重要，這兩輛車所發現的問題也是好事，不要很多車來後，很長時間才發現，還要處理舊的還有建造中的部分，會請台鐵搭配德國萊茵第三方公正公司，盡快把所有會再台灣發生或在製造端已經發生的問題，全部整理出來，要求製造商要能提出具體，且能夠接受的做法、確實落實在後續製造及最近新進的車輛改善。

(中時 )