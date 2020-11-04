64歲補教名師高國華在2011年轟動三婚，扶正「補教天后」陳子璇，不過高國華今（4日）卻被媒體直擊，帶著濃妝妹回家，讓高國華與陳子璇的9年婚姻恐出現波瀾。回顧高國華的3段婚姻都超轟動，第一任老婆是高國華的台師大班對女友友何廷芳，第二任妻子是前美女主播蔡郁璇，第三任則是現任的美女老師陳子璇。

高國華1979年和台師大的班對女友何廷芳結婚，生下兩男一女，2001年因時任補習班助理的前主播蔡郁璇介入而離婚，不過高國華第2段婚姻維持8年，高國華被拍到與美女老師陳子璇在車上舌吻，婚外情轟動各界。

不過高國華與蔡郁璇事後卻因贍養費糾紛隔空互嗆，蔡郁璇指控高國華對女兒不聞問，高國華則反控是蔡阻絕父女聯繫，更氣憤嗆蔡郁璇「只會死要錢」，雙方互咬各說各話。

蔡郁璇2011年在節目談到高國華未見女兒半年，她不禁哽咽落淚。（圖／本報系資料照片）

蔡郁璇事後當兼職網路直播主，保養有術的蔡郁璇也不吝嗇放送自己美照，擁高顏值和姣好身材曲線的她，完全看不出已41歲，親民的蔡郁璇也不時分享心情小語，她日前就感性寫下：「人最軟弱的地方，是捨不得。捨不得一段不再精采的感情，捨不得一份虛榮，捨不得掌聲。」

(中時新聞網)