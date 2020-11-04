司法院長許宗力今天主持懲戒法院卸、新任院長交接典禮，他說「司法為民」、「人權保障」是司法改革的核心價值，國民法官制度及職務法庭引進參審員，都是為了納入多元觀點，公務員懲戒增加審級救濟、改為公開審理等變革是人民權利的保障，期許司法院齊心協力，讓這些司法史上的重大改革，能順利上路、穩健運作。

許宗力說，今年7月17日懲戒法院正式成立，並增加了審級救濟制度，他感謝懲戒法院卸任院長姜仁脩協助司法院，讓懲戒新制能如此迅速穩健的上路，包括新設職務法庭法官、參審員室、評議室等空間，重建一級二審制的審判系統等。

許宗力表示，新任院長李伯道在台中高分院院長任期內，執行了多項制度改革，將審判公文全面電子化，加強文書送達效率及減省郵資費用，建置線上的傳閱、報名及管理系統，落實環保並有效改善行政作業流程效率等，相信今後的懲戒法院，在李院長的帶領下，各項業務將益加精進，我國的公務員懲戒制度，也定能持續穩健運行，發揮應有的效能。

司法院長許宗力致詞。司法院提供

(中時 )