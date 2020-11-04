投資人預期美國民主黨總統候選人拜登將獲得清晰的勝選，將有利歐洲和美國的貿易關係；周二在銀行股和汽車股助攻下推升歐股表現。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲8.15點或+2.34%，為356.01點，為近九個月最佳單日漲幅表現，並為近一周的高點。歐洲各個股市均有類似表現，德國DAX、法國CAC、英國FTSE皆漲逾2.3%。

雖然在數個搖擺州的不確定，但拜登在美國全國民調中顯示強勁和持續的領先，全球主要股市獲得提振，亞洲主要股市周二的收漲，亦提振歐股市場信心。

美國大選不能排除在最後一刻出現意外的逆轉，但歐洲股市正進入一有趣的轉折點，投資人的興趣轉向歐洲地區將出現「結構性」的回歸，日內瓦的Decalia資喘管理經理Pedroni指出，但是如果第二波新冠疫情拖太久，逆轉將出現危險，因為歐洲政治和經濟周旋的空間有限，無法逐步地對經濟提供太多支援。

銀行股領漲。法國巴黎銀行大漲6.1%，該銀行在貨幣和商品交易量大增，協助其報出樂觀的下季度財測。

汽車及零件股上漲3.5%。法拉利大漲7.1%；該汽車公司最新車款混合動力的SF90 Stradale開始交車給客戶，並將全年獲利財測訂在先前財測區間的最高點。

英國房屋建造商Crest Nicholson大漲16%，該公司宣布恢復派息，並表示年度獲利展望將為市場預測的頂端。

德國快餐提供商HelloFresh雖然跌1.2%，但該公司得益於封鎖措施，今年以來公司市值已翻倍。

(時報資訊)