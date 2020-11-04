桃園市長鄭文燦昨日下午參訪時碩工業(4566)，時碩工業董事長黃亞興表示，雖然疫情對全球產業都帶來很大的衝擊，也讓時碩更專注於供應鏈穩定、風險分散布局及企業永續經營的關鍵議題，時碩長期耕耘汽車、航太、醫療產業等多元領域，希望打造「連結在地」、「連結未來」、「連結國際」的國際精密機械加工平台。

鄭文燦指出，時碩將精密機械加工零組件的生產加工技術，應用於汽車安全系統、燃油傳動、工業儀表、半導體設備、高階自行車、航太產業及醫療設備等領域，尤其在疫情轉單效應之下，時碩與上下游供應商形成策略聯盟，提供客戶更經濟、更高效率的服務，充分展現台灣企業的韌性及續航力。

而因應近年產業投資需求，桃園市政府規畫開發新屋頭洲科技園區，總面積約26.24公頃，其中包括約15.7公頃的產業用地。目前園區規畫案可行性規畫報告書已獲經濟部同意備查，其餘開發計畫書、環境影響評估等現在正由各主管機關進行審查作業，預計將於112年至113年完成園區開發，未來將引進電子零組件、機械設備、倉儲業等相關產業，成為產業發展的重要區域。

黃亞興表示，時碩結合周邊產業鏈將全球市場做大，雖然疫情對全球產業都帶來很大的衝擊，也讓時碩工業更專注於供應鏈穩定、風險分散布局及企業永續經營的關鍵議題，希望在全球市場建立「互利、共生、共榮、共享」的群聚生態，並以「做專、做精、做強不做獨大」的策略，為時碩及傳統產業的中小企業主帶來持續穩定的成長。

(時報資訊)