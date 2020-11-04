信驊(5274)第三季獲利符合預期，2家外資也對信驊出具最新研究報告，認為第四季BMC(伺服遠端管理晶片)需求疲軟，加上消化庫存，信驊第四季營收恐相較第三季下滑，2021年起將觸底反彈，故2家外資均維持加碼、買進評等，目標價分別為美系外資的1440元、亞系外資的1540元。

美系外資認為，信驊第三季每股獲利6.84元，符合預期信驊第三季營收7.33億元，季減少19%、年增加7%，得益於更好的產品組合，信驊單季毛利率從第二季度的62.4%提高至63.7%，但因整體營收規模縮小，故營業利益率降到41.2%，季減少2.1個百分點。

信驊累計前三季累計營業收入23.66億元，累計稅前淨利9.61億元，歸屬於母公司累計淨利7.74億元，累計每股盈餘22.64元。

美系外資表示，展望第四季，BMC恐轉趨疲軟，尤其在上周英特爾財報會議後，就更支持該說法，預估信華第四季營收季減少逾20%，主要減緩動能的主因來自美國高端市場、超大規模客戶和大陸客戶的疲軟，另外，還注意到有一些美國超大規模生產商，在短期內已取消計畫，英特爾新的Whitley平台原本計劃從今年底到明年第一季提高產量，但由於Whitley平台有新界面的轉移，包括PCI-E Gen4，近期的供應鏈似乎有一些技術待解決的問題，故不確定這是否會影響Whitley的增長，如果Whitle被推遲，這將會增添更更多不確定性，現階段維持信驊目標價1440元、加碼評等。

亞系外資表示，預計信華第四季營收季減少6%，主要是由於持續消化庫存，目前服伺服器零組件庫存消化仍在繼續，但預計將在第四季觸底，等到2021年，信驊看好雲端需求恢復，故預估年收入將成長上看32%，主要動能來自英特爾新平台、持續擴展的BMC應用，以及來自非BMC產品將在2021年達到收入的10%，維持目標價1540元、買進評等，2020年、2021年以及20222年每股獲利分別為30.36元、42.89元、56.46元。

(時報資訊)