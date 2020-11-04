大選激勵，周二美國原油期貨續漲逾2%；隨著美國總統大選展開，加上選民預期下一任總統將會推出更多財政刺激措施，因此在美元走弱情況下，提振原油市場。分析師表示，儘管人們對選舉結果抱有期望，但由於今年受新冠疫情的影響使得郵寄投票的選民大增，若因此導致延遲開票，恐使市場出現更大的波動性。

此外，據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至10月30日當周，原油庫存意外大幅下降800萬桶，優於分析師原先預期之增加89萬桶，吸引買盤進場；其中美國原油漲幅2.3%，倫敦原油漲幅1.9%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.85美元，報每桶37.66美元；12月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.13美元；12月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.08美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.74美元，報每桶39.71美元。(商品行情網)

(時報資訊)