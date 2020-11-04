嘉義市一名許姓男子日前透過網路認識一名17歲少女，兩人完成性交易後，許男竟動念想幫少女媒介客人，藉此抽取利潤，他近期幫該女子媒介巴拉圭籍客人，該女得到4500元報酬，提供1000元作為抽成利潤，他辯少女謊騙是19歲，法院事後依圖利媒介性交罪，處有期徒刑2月。

判決書指出，許男今年1月先在嘉義市某汽車旅館與該女性交易，兩人之後熟識、知悉聯絡方式後，他萌生為該女媒介小真與其他男客性交行為、抽取利潤想法，8天後果真媒介到巴拉圭籍男子，以4500元金額和該女性交易，該女事在匯款1000元入他的帳戶，作為媒介性交易代價。

檢方偵辦時許男坦承犯行，但辯稱不知道對方未滿18歲，「她告訴我已經19歲，我看不出來語」，偵查時該女確實證述「告訴許男已19歲」，檢察官因此認定，許男無媒介16歲以上未滿18歲性交易的意圖。

但法院認定，許男仍犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日，緩刑2年，並應於判決確定日起3個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。

(中時新聞網)