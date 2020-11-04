桃園青埔商圈8月份繼飯店、大型商場、水族館開幕後，人潮不斷，藏壽司瞄準商機，桃園首間街邊店正式於11月10日試營運，將於11月17日開幕。藏壽司「桃園青埔土藏造型店鋪」，外型保有傳統的日式建築風格，消費者到店內即能感受濃厚的日本氣氛，滿足宛如飛往日本「偽出國」的用餐體驗。
藏壽司桃園青埔店舖試營運期間推優惠活動，消費者於11月10日至23日，只要參加FB活動即能享有9折優惠。另外11月16日起，來店消費滿1500元即可把蠟筆小新的寵物小白週邊抱回家，包括「小白趴趴手腕墊」及「小白多功能側背包」，獨家於藏壽司桃園青埔店鋪限量發送。
藏壽司特別推出期間限定握壽司，其中「炙烤味噌美乃滋鮭魚」以獨家特製味噌美乃滋，透過鹹香滋味完美提升鮭魚本身的鮮度，讓經典美味再度升級。另外，還有「奶油乳酪蟹肉棒」、「蒜香洋蔥牛肉壽司」值得品嚐。
(中時 )
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