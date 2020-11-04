痛覺是因人而異，有些人一點點些微疼痛就開始緊張，也有人會忍耐到不可思議的程度才會就醫。到底要多痛才該去看醫生？《專業醫師教你怎麼正確看醫生》一書作者、日本消化道外科醫師作家山本健人提出兩個觀察重點，提供民眾遇到狀況時參考。以下為重點書摘：

當某處疼痛，自己卻煩惱該去醫院，還是該待在家觀察看看。應該有許多人都有這樣的經驗吧？

要多痛才該去醫院呢？

「疼痛」是極為主觀的感覺。比方說就算受了完全一樣的傷，不同病患對該疼痛的感受也不一樣。有些人會痛到在床上掙扎扭動，有些人則能夠默默忍受。所以我們醫師難以設下明確的基準，告訴病患「什麼樣的疼痛可以就診」。只要不是直接診察，就無法對病狀做出正確的判斷。

各位清楚知曉「醫師對於疼痛的判斷有極限」後，接下來我要介紹最好要就診的兩種「常見」疼痛狀況。

1.突然發生疼痛

這裡指的「突然」，不是「看電視的那段時間感到疼痛」那樣的時間長度，而是能準確說出「在看某個節目的某個畫面時感到疼痛」那樣的「突然」，這種疼痛尤其危險。

由於蜘蛛膜下腔出血導致的頭痛，以及主動脈剝離（主動脈壁破裂的疾病）造成的胸痛、背部疼痛等危及性命的「疼痛」，大多都是突然發生。發生這種疼痛時，必須認真考慮就醫。

2.發生從未經歷的疼痛

這裡的「從未經歷」，是指「沒經歷過的強度」以及「沒經歷過的種類」這兩種。像是一生從未經歷過的最強烈疼痛，或是沒有體驗過的疼痛種類，這種時候就該考慮就醫。

另一方面，一、兩週前或一、兩個月前就開始持續發生同樣強度且同樣種類的慢性疼痛，像這樣的情況便可不必緊急就診。疼痛一直持續的話，一定要找機會去醫院接受診察，這一點並沒有錯，只是不需要在晚上或假日等時候叫救護車或前往急診室。

我之所以這樣寫，是因為因這種慢性症狀前來急診室就診的人其實相當地多。這些病患各有理由，像是在平日白天醫院不擁擠的時段，自己的工作無法請假，或是因家裡的事情而分身乏術，但是因為這樣而前往急診室就診，對病患來說極為不利。(編輯梁惠明)

(圖/商周出版提供)

(中時新聞網)