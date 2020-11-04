專業電子化學材料通路商崇越電（3388）揮別上半年的谷底，第三季營運大步向前，經結算第三季單季合併營收20.97億元、稅後淨利1.03億元，每股稅後盈餘（EPS）1.39元，優於去年同期的1.36元，累計前三季合併合併營收57.43億元、營業利益3.59億元、稅後淨利2.82億元，EPS 3.81元，也成功超前去年的3.77元。

崇越電指出，今年上半年受新冠疫情干擾，營運相對疲弱，然第三季起因中國市場明顯回升，補平先前減幅，前三季整體營運呈現穩定。

為尋求平衡發展，崇越電近三年聚焦發展消費性電子、化妝品、汽車、醫療及運動休閒五大重點產業，今年前三季合計銷售占比約45-50％，各領域因疫情有所消長，整體發展較去年同期呈持平。目前海外市場比重仍約占七成，中國大陸為主要市場；近年隨著台商重新佈局海外產線，崇越電亦於印尼及越南設立據點以服務當地客戶。

第三季在消費性電子及5G等相關應用客戶加強拉貨下，崇越電營運明顯回溫。預期先前因疫情影響受益的產業訂單如醫療、NB／Server等仍可維持不錯展望，部分受拖累的產業如紡織、化妝品、運動休閒及車用相關訂單已陸續升溫。

展望未來，崇越電指出，第三季在消費性電子及5G等相關應用客戶加強拉貨下，營運較第二季明顯回溫，不過新冠疫情似有再起的跡象，歐美恐再度陷入封城，未來將會密切留意後勢並調整因應，目前對第四季展望持審慎正向，全年營運優於去年表現的目標維持不變。

(工商 )