美國總統大選今晚將會將正式揭曉誰會是下一任白宮主人。就在選戰開票正如如火如荼進行之際，美國政府於美東時間11月3日就「MQ-9B無人機」6億美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。對美方在此關鍵時刻通過這項重要軍售案，軍事專家梅復興大讚「川普真是好樣的！大選當天還宣布對臺軍售，管他的你輸我贏！」

梅復興驗臉書上PO文表示，根據美方文件分析，初步觀察，美方這次出售的4架「MQ-9B無人機」的光電籌載，對海搜索雷達，電偵系統，地面控制站等都與之前的了解相同。資料鏈與衛星鏈結也都屬標準配備。

不過梅復興表示，但似乎沒有Link-16資料鏈，不知是空軍最後從需求規格中拿掉了，還是老美沒有納入?但武器本來就是規劃分開買，所以這次原本就不會有。

為此梅復興大讚，「川普真是好樣的！大選當天還宣布對臺軍售，管他的你輸我贏！ 」

對於美方同意出售無人機，國防部今(4)日表示，美國繼前兩次對臺軍售4項武器裝備之後，持續依「臺灣關係法」及「六項保證」供售我所需之防禦性武器，增進聯合情監偵能力，強化我整體防衛戰力，確保臺海區域的和平與穩定。國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部強調，國軍所有對外軍事採購預算，均須送經立法院進行審議，於通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。

(中時新聞網)