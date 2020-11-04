美國體壇今年捲起黑人民權浪潮，球員紛紛牽手並肩下跪抗議國旗與國歌，可惜老闆只是「口頭支持」。根據美媒ESPN統計，北美職棒大聯盟(MLB)、職籃(NBA)、美式足球聯盟(NFL)、冰球聯盟(NHL)、房車賽(NASCAR)的老闆捐款給共和黨的比例仍佔了絕大多數。

以抗爭最激烈的NFL來說，老闆們過去6年捐款500萬美元給共和黨，只有87萬美元捐給民主黨。另一個以黑人選手為大宗的NBA，老闆們在2020年給共和黨(現執政黨)的捐款比例甚至再超過2016年。今年各聯盟老闆捐給共和黨大約1000萬美元(4年前1290萬美元)，民主黨187萬美元(4年前406萬美元)。

民主黨近年追求分配正義，主張「超級富豪稅」而引起富人不滿，比爾蓋茲(Bill Gates)公開出來反對，巴菲特(Warren Buffett)直到最後也沒表態支持民主黨總統候選人。在主要職業體育聯盟裡，只有WNBA女子職籃的捐款是給民主黨較多(51%)。

總計其中40位老闆佔據整體85%的捐款，高達78%捐給共和黨。「與球員唱反調」大把捐款給共和黨的NBA老闆包括魔術、騎士、尼克、熱火、公牛、火箭、七六人、拓荒者。還有被種族平權脅迫廢除舊名的NFL華盛頓(紅皮隊)老闆也是捐給共和黨。

(中時新聞網)